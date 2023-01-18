Четыре раза получала российский паспорт, а сейчас отказали. Женщине, переехавшей на Кубань из Донбасса 30 лет назад, помогут получить гражданство

Светлана Студенникова. Фото: скриншот видео Telegram-канала «Осторожно, новости»

Светлане Студенниковой 45 лет. 30 из них она живет на Кубани. Однако, когда она обратилась через сайт "Госуслуги", чтобы поменять паспорт гражданина РФ, ей отказали. На Кубань она переехала из Донецкой области, когда заболел дедушка, живший в станице Полтавской. Здесь Светлана окончила школу и институт, дважды вышла замуж и родила троих детей. За это время она четыре раза получала паспорт гражданина РФ. А в последний раз не смогла.

- Сначала мне сообщали об ошибках в документах. Позже пригласили для личной беседы в паспортный стол. Там мне сказали, что гражданства у меня нет, потому что 30 лет назад не было какого-то вкладыша, - рассказала женщина.

Стоит напомнить, что 30 лет назад на территории большинства бывших советстких республик, в число которых входила и Украина, некоторое время еще действовали паспорта гражданина СССР. Возможно, поэтому таких проблем не возникло у родителей Светланы.

Теперь паспорт у нее заберут и выдадут вместо него удостоверение лица без гражданства.

Но разобраться в этой ситуации вызвался депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

- Сейчас мы много занимаемся вопросами получения паспортов людьми, которых эвакуировали из Херсонской области. Знаю, что бывают технические сбои и сложности. Но данная ситуация абсолютно недопустима, и я готов помочь, - сообщил он.