Поднимают руки к небу. Как в Анапе проходят крещенские купания

Для верующих важно окунуться в воду в Крещение. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В ночь на 19 января в Краснодарском крае начались Крещенские купания. Окунуться по старой православной традиции в воду можно было в 80 купелях. Часть из них была специально оборудована на открытой воде, а где-то установили купели на территории храмов.

Погода на Кубани вечером явно благоволила православным верующим. Но хоть температура была плюсовой, в станице Благовещенской спасатели предостерегли от купаний из-за нарастающего шторма и коварного донного течения.

Спасатели следили за безопасностью. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

- Крещенские купания на пляже станице Благовещенской не рекомендуются в связи с 3-балльным штормом и донным течением. Спасательные службы не рекомендуют подвергать жизнь и здоровье опасности и предлагают выбрать альтернативный вариант, - сообщили в администрации города-курорта Анапы.

На территории города-курорта действовали еще три оборудованные купели: в Благовещенской на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма, на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты и на центральном пляже Анапы. С 19:00 к ним начали подтягиваться анапчане, чтобы совершить традиционные омовения.

Сначала воду освятили. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Сначала священники провели обряд освящения воды в купели в память о том, как Спаситель принял крещение в реке Иордан. Эта церемония всегда предшествует крещенским купаниям.

Принял участие в Крещенских купаниях и мэр Анапы Василий Швец.

Несмотря на позднее время возле купелей было людно. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

- Ух-ты, даже самовары с баранками есть. Очень атмосферно. Прогулялись, посмотрели. Окунулись и получили массу эмоций, - делились впечатлениями горожане, не испугавшиеся замерзнуть в холодной воде.

После омовений можно было согреться чашкой горячего чая. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Возле купелей дежурили спасатели, медики и полицейские. Чтобы люди могли без стеснения переодеться в теплую одежду после омовений, рядом установили раздевалки.

Рядом с купелями оборудовали пункты обогрева.Фото: пресс-служба администрации Анапы.

И хоть Крещенские купания больше являются красивой традицией, нежели обязательным религиозным действом, священники советуют готовиться к нему заранее. Необходимо накануне посетить церковь, исповедоваться и причаститься. Тех, кто подошел к этому со всей ответственностью, рядом с купели видно было сразу. Одна из женщин, совершенно не стесняясь полураздетых людей рядом, громко молилась и протягивала руки к небу.

Окунались и стар, и млад. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Для верующих важно искупаться в освященной крещенской воде. Считается, что она обладает целебными свойствами. Говорят, что смывает грехи. Так это или нет неизвестно, но, по крайней мере, усталость и плохое настроение смывает точно.