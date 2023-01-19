Самые опасные районы, бордели и истории преступных группировок. Экскурсии по кладбищам и криминальным уголкам открылись в Краснодаре

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Отдых на свежем воздухе – так описывают свои экскурсии гиды. Только вместо пикников предлагают походы по зловещим местам Краснодара. Например, по кладбищам. Обещают исторический экскурс со всеми деталями: от мифов до реальности.

- Расскажем, как наносили эпитафии, выбирали надгробия и ограды, – говорится в описании экскурсии по Всесвятскому кладбищу. Это главный краснодарский могильник. По легенде, здесь хоронили даже ведьм. Только официальных подтверждений этому нет даже спустя десятки лет.

- А еще расскажем, как устраивали склепы, какие люди жили и умирали в историческом прошлом Краснодара, – добавляют создатели.

Причем экскурсии проходят днем. Чтобы избежать лишних домыслов и находок. И избежать зловещих взглядов с надгробий. Легенды об этом ходят в Краснодаре уже десятки лет.

Еще один популярный маршрут у гидов – криминальные места краевого центра. Это единственная экскурсия, которая начинается вечером, – в центре города. Оттуда группа отправляется в самые опасные района мегаполиса.

- Мы расскажем и покажем места преступных группировок, борделей и ночлежек, – говорят создатели.

Гиды обещают показать изнанку, куртизанок и публичных домов. Но главное – они обещают осветить блеск и нищету кубанского полусвета.