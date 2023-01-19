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19 января 2023 14:05

Трассы пустые, а отелей - единицы. Какой была Красная Поляна 30 лет назад

Фотограф «КП» показал, как Красная Поляна выглядела в 90-е годы
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Виды, открывающиеся с вершин, по-прежнему выглядят волшебно.

Виды, открывающиеся с вершин, по-прежнему выглядят волшебно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная Поляна - небольшой поселок в Краснодарском крае. Но так многие туристы именуют почти всю долину Мзымты. Сегодня это мекка для любителей активного отдыха. Разного вида подъемники, любой сложности трассы и высокий сервис в гостиницах, которые расположены в различных живописных уголках. Правда, в советское время о туристической привлекательности Красной Поляны говорить не приходилось. Ведь это был обычный жилой поселок. Все изменилось в 90-е. Именно в это время здесь была построена канатная дорога. И, конечно, жители России рванули на юг страны, чтобы опробовать подъемники. Фотограф «КП» Владимир Веленгурин показал, как Красная Поляна выглядела в 90-е годы.

Изначально были построены бугельные подъемники (буксировочные штанги, которые поднимали горнолыжников по снегу - Авт.). А вот полноценная канатная дорога появилась в 1993 году. Она была кресельного типа.

Любителям активного отдыха канатная дорога сразу же понравилась.

Любителям активного отдыха канатная дорога сразу же понравилась.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит сказать, что с первых дней открытия подъемник пользовался популярностью. На кадрах, снятых Владимиром Веленгурином, видно, что почти все кресла заняты лыжниками. Кстати, все они одеты специально для катания - есть и шлемы, и горнолыжные очки.

Для туристов была доступна кресельная канатка.

Для туристов была доступна кресельная канатка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот трассы были почти пустыми. Все-таки такого ажиотажа, как сейчас, не было. Прежде всего, потому что туристы только-только знакомились с новым местом для катаний.

Ажиотаж на вершинах был не такой, как сегодня.

Ажиотаж на вершинах был не такой, как сегодня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, сюда всегда приезжали с детьми. Среди посетителей - десятки юных лыжников. Профессиональных инструкторов тогда было не найти - родители сами учили ребятню. Сейчас же для детей проводят учебные занятия.

Покататься на местных трассах мечтали и взрослые, и дети.

Покататься на местных трассах мечтали и взрослые, и дети.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что же касается самого поселка, то с высоты он выглядел очень невзрачным. Большая часть Красной Поляны состояла из небольших частных домиков.

Большая часть Красной Поляны состояла из небольших частных домиков.

Большая часть Красной Поляны состояла из небольших частных домиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но после открытия канатной дороги здесь стало появляться все больше гостиниц и отелей.

В 1990-е в поселке стали появляться районы с коттеджами.

В 1990-е в поселке стали появляться районы с коттеджами.

Часть поселка застраивалась коттеджами, которые облюбовали туристы, давно мечтающие жить с видом на горы.

Для туристов стали создавать все условия для комфортного отдыха - строили гостиницы с бассейном.

Для туристов стали создавать все условия для комфортного отдыха - строили гостиницы с бассейном.

30 лет назад для туристов было доступно всего пара трасс. Сегодня же в горном кластере Сочи для катания открыто более 60 километров дорог.

И, конечно, особое внимание уделяют безопасности.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского жителям и гостям города обеспечат качественный и безопасный отдых, - уточняют в администрации курорта. - На горнолыжных курортах продолжаются зимние дни, организованы дополнительные активности.

Кстати, на курорте зимние каникулы провели более 190 тысяч гостей.

СочиОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ