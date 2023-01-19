Трассы пустые, а отелей - единицы. Какой была Красная Поляна 30 лет назад

Виды, открывающиеся с вершин, по-прежнему выглядят волшебно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная Поляна - небольшой поселок в Краснодарском крае. Но так многие туристы именуют почти всю долину Мзымты. Сегодня это мекка для любителей активного отдыха. Разного вида подъемники, любой сложности трассы и высокий сервис в гостиницах, которые расположены в различных живописных уголках. Правда, в советское время о туристической привлекательности Красной Поляны говорить не приходилось. Ведь это был обычный жилой поселок. Все изменилось в 90-е. Именно в это время здесь была построена канатная дорога. И, конечно, жители России рванули на юг страны, чтобы опробовать подъемники. Фотограф «КП» Владимир Веленгурин показал, как Красная Поляна выглядела в 90-е годы.

Изначально были построены бугельные подъемники (буксировочные штанги, которые поднимали горнолыжников по снегу - Авт.). А вот полноценная канатная дорога появилась в 1993 году. Она была кресельного типа.

Любителям активного отдыха канатная дорога сразу же понравилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит сказать, что с первых дней открытия подъемник пользовался популярностью. На кадрах, снятых Владимиром Веленгурином, видно, что почти все кресла заняты лыжниками. Кстати, все они одеты специально для катания - есть и шлемы, и горнолыжные очки.

Для туристов была доступна кресельная канатка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот трассы были почти пустыми. Все-таки такого ажиотажа, как сейчас, не было. Прежде всего, потому что туристы только-только знакомились с новым местом для катаний.

Ажиотаж на вершинах был не такой, как сегодня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, сюда всегда приезжали с детьми. Среди посетителей - десятки юных лыжников. Профессиональных инструкторов тогда было не найти - родители сами учили ребятню. Сейчас же для детей проводят учебные занятия.

Покататься на местных трассах мечтали и взрослые, и дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что же касается самого поселка, то с высоты он выглядел очень невзрачным. Большая часть Красной Поляны состояла из небольших частных домиков.

Большая часть Красной Поляны состояла из небольших частных домиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но после открытия канатной дороги здесь стало появляться все больше гостиниц и отелей.

В 1990-е в поселке стали появляться районы с коттеджами.

Часть поселка застраивалась коттеджами, которые облюбовали туристы, давно мечтающие жить с видом на горы.

Для туристов стали создавать все условия для комфортного отдыха - строили гостиницы с бассейном.

30 лет назад для туристов было доступно всего пара трасс. Сегодня же в горном кластере Сочи для катания открыто более 60 километров дорог.

И, конечно, особое внимание уделяют безопасности.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского жителям и гостям города обеспечат качественный и безопасный отдых, - уточняют в администрации курорта. - На горнолыжных курортах продолжаются зимние дни, организованы дополнительные активности.

Кстати, на курорте зимние каникулы провели более 190 тысяч гостей.