ФК «Реал» интересуется звездой «Краснодара». Узнали подробности

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – главное открытие минувшего года в чемпионате России. Еще пару лет назад он был звездой второй команды «Краснодара». Парень зажигал в Первой лиге (втором по силе футбольном дивизионе) и сидела на лавке в основном составе. Он попадал в заявку, но толком не выходил на поле.

Изменилась ситуация при Викторе Ганчаренко. Белорус поверил в форварда и не пожалел. Эдуард быстро стал лидером на поле. Он не терялся на фоне звездных легионеров и раскрылся после ухода иностранцев. Они разъехались прошлой весной. За неделю «быки» лишились сразу девяти игроков. А Сперцян стал лидером раздевалки вместе с Матвеем Сафоновым.

Вместе они довели «быков» до четвертого места в премьер-лиге. А за полузащитником выстроилась очередь из европейских клубов. За игроком охотились команды из чемпионатов Франции, Германии и Италии. Но «Краснодар» отказался продавать лидера. А Сперцян выдал лучший отрезок в карьере. Он забил 10 мячей и отдал 6 передач в 21 матче в новом сезоне.

Так на форварда вышел «Реал». По слухам, «Мадрид» планировал взять Эдуарда Сперцяну на перспективу. И отдать в аренду, чтобы он освоился в Испании. А спустя шесть месяцев или год уже вернулся крепким игроком основы.

Правда, официально подтвердить эту информацию испанцы не смогли.

- Сожалеем, но мы не комментируем слухи, — заявили изданию «Спорт-Экспресс» в пресс-службе «Реала».

Добавим, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «быков». Его соглашение с «быками» рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее он стал самым подорожавшим игроком российском премьер-лиги. По данным портала Transfermarkt, за год ценник на Эдуарда Сперцяна подскочил на шесть миллионов евро (или 442 603 800 рублей). Если год назад его оценили в три млн, то сейчас – девять.