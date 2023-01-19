«Краснодар» – второй клуб Европы по доверию молодым футболистам

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» – самая молодая команда чемпионата России. Средний возраст игроков «быков» составляет 24,1 года.

Таким он стал прошлой весной, когда черно-зеленые остались без легионеров. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли. А команда Сергея Галицкого сделала ставку на воспитанников. Костяк команды составили выпускники академии «быков», а тренером стал Александр Сторожук. Он прошел школу черно-зеленых.

Капитаном «Краснодара» стал Матвей Сафонов, лидером – Эдуард Сперцян. Оба – выпускники академии: первый – 1999 года рождения, второй – 2000-го.

Они же исполнили мечту Сергея Галицкого. В матче 29-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:0) на поле одновременно вышли 11 воспитанников. Об этом бизнесмен мечтал 14 лет – с момента создания команды.

А сейчас «Краснодар» еще стал второй командой Европы по доверию молодым футболистам. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Отмечается, что создатели рейтинга брали за основу количеству минут, сыгранных футболистам за основную команду. Речь шла об игроках не старше 23 лет. Первое место в рейтинге ушло бельгийскому «Андерлехту». Его молодежь провела на поле 17 809 минут. Футболисты «быков» отбегали 13 284 минуты. Замкнул тройку рейтинга бельгийский «Брюгге». Его молодежь получила 12 870 минут.

Отмечается, что в 20-ку команд, которые доверяют молодежи, попали еще три российских клуба. Это «Ростов», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».