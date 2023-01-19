Месси – 500 тысяч, Роналду – 400. Жители Кубани выставили на продажу майки звезд футбола

Фото взято с сервиса Avito

Месяц назад сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. В финале турнира в Катаре она разбила команду Франции. Лионель Месси взял первый Кубок в истории, а его спонсор – Adidas – заявил о продаже всех футболок амбассадора. Причем болельщики смели все. Они разбирали и майки сборной Аргентины, и футболки французского «ПСЖ», за который выступает Лео.

Вещи уходили с молотка за тысячи евро (при обычном прайсе в пару сотен). Но еще дороже стоили футболки с автографом футболиста. Они обходились людям в десятки тысяч долларов. Причем объявления о продаже эксклюзивной продукции появлялись везде, даже в России.

Так житель Краснодара выставил на продажу майку за 500 тысяч рублей. Это игровая футболка Лионеля Месси времен выступления за «Барселону». Она имеет автограф и сертификат. Что подпись оставил лично Лео.

Криштиану Роналду мундиаль провалил. Он выпал из основного состава сборной Португалии и запомнился истериками на бровке поля. Из Катара форвард рванул в Саудовскую Аравию. Он заключил контракт с местным клубом. А его фанат из Краснодара выставил футболку легенды на продажу. Расстаться с сувениром он готов за 400 тысяч рублей. Здесь все: и футболка, и автограф КриРо, и даже сертификат подлинности.

Даниил Фомин на чемпионатах мира еще не играл, но уже стал основным футболистом сборной России. Он – звезда московского «Динамо» и воспитанник «Краснодара». А его футболка обойдется покупателю в 50 тысяч рублей. За эти деньги продавец обещает игровую майку Даниила с автографом. Правда, без сертификата подлинности.