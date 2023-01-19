Без денег и квартиры: Обманутой дольщице в Краснодаре отказывают в сертификате как переселенцу из Херсонской области

Вопрос с жильем женщине помогут решить в СК

К главе следственного комитета Александру Бастрыкину через телеграм-канал обратилась женщина, она заявила, что семь лет назад стала жертвой недобросовестных застройщиков в Краснодаре. Также пожаловалась на то, что последние несколько лет жила в Херсонской области, но в сертификате на жилье как переселенцу ей также отказывают.

- Женщина пострадала от мошеннических действий недобросовестного застройщика ЖСК «Сити-2» в Краснодаре. В 2016 году ею был заключен договор долевого участия, но дом не сдали до сих пор, судебные тяжбы продолжаются, - поясняют в пресс-службе СУ СК России.

Кроме этого, по всем нынешним реалиям женщина также может претендовать на жилищный сертификат. Она проживала в Херсонской области до 2018 года. Потом переехала в Краснодар и получила гражданство. А спустя три года, не дождавшись квартиры в долгострое, снова вернулась в Херсонскую область.

- В июле прошлого года женщина стала работать в Херсонской области. Но через несколько месяцев после начала спецоперации ей пришлось эвакуироваться с другими переселенцами. При этом, в получении жилищного сертификата ей дважды отказали – якобы нет возможности установить факт ее проживания на освобожденных территориях. И это несмотря на то, что договор о том, что женщина работала в Херсонской области все же был предоставлен в соответствующие ведомства, - отметили в СК.

На защиту пострадавшей стал глава Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил тщательно разобраться в ситуации и лично пообщаться с пострадавшей.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести личный прием обратившейся и предоставить доклад о дальнейших действиях в связи с указанной ситуацией, - добавили в ведомстве.

В ближайшее время следователи Краснодара решат, каким путем женщине получить жилье.

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