Опустошила заначку в морозилке: у россиянки украли деньги, которые она забрала у любовника после расставания

"Заначки" скрывал пельменями и мороженым мясом, чтобы никто не догадался. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В полицию Адлерского района Сочи обратился 46-летний мужчина. С порога он пожаловался правоохранителям на то, что из его холодильника пропали... деньги! Ни много ни мало - 200 тысяч рублей.

Как позже выяснилось, сочинец прятал получку морозилке. "Заначки" скрывал пельменями и мороженым мясом, чтобы никто не догадался.

- Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели жилье пострадавшего, но следов взлома не нашли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На след того, кто опустошил "заначку", вышли быстро. Как рассказал мужчина, в его доме раньше жила любовница. Но после расставания ключи от двери она так и не вернула. К тому же, как оказалось, про секрет бывшего сожителя дама тоже прекрасно знала.

В итоге, когда правоохранители наведались к женщине, та отпираться не стала. Правда, заявила, что деньги из холодильника не успела потратить, но и вернуть их уже не может. На "улов" обиженной сочинки покусился незнакомец.

- Кто-то нагло украл у подозреваемой деньги, которые она “раздобыла” в холодильнике своего бывшего любовника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сейчас стражи порядка проверяют эту информацию.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, правоохранители все-таки возбудили уголовное дело по статье “Кража”. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. На период следствия из Сочи уехать она не сможет, поскольку находится под подпиской о невыезде.