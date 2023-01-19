Крещенские купания в Краснодаре продолжатся до 18 часов 19 января

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

В ночь на 19 января православные отмечают Крещение Господне. В этот день проходят крещенские купания. В Краснодаре оборудовали девять купелей, омовения продолжатся до 18 часов вечера.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

- По согласованию с Екатеринодарской и Кубанской епархией в краевом центре организованные крещенские купания с участием священнослужителей проходят по девяти адресам. Во всех водоемах накануне водолазы проверили дно на наличие опасных предметов. На местах дежурят скорые и спасатели, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

До часу дня можно было окунуться в купель при храме Рождества Богородицы в станице Старокорсунской. До 15 часов были доступны купели оборудованные на берегу озера Старая Кубань на улице Старокубанской и в Свято-Покровском храме.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

До 16 часов краснодарцы могут окунуться в купель храма Святого Иоанна Крестителя на улице Уральская, 210.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

До 17 часов крещенские купания проходят в храме святого Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина, в храме святителя Николая Мирликийского чудотворца по улице Средней в районе «Немецкой деревни», а также вблизи строящегося Иоанно-Юрьевского храма в поселке Краснодарский и на берегу озера Старая Кубань в поселке Курортном в районе ТЭЦ.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Самой последней 19 января закроется для крещенских купаний купель на берегу реки Кубани у храма Рождества Христова по улице Рождественская Набережная, 1. Там можно окунуться в святую воду до 18 часов вечера.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Публикуем фоторепортаж из ЮМР, где прошли омовения.

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Крещенские купания в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ