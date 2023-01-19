Не хотел трудиться в 33 года. Сын избил родителей за то, что те просили его найти работу

Родители надеются, что сын все же образумится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Владимира К. (имя изменено – прим.ред.) из Кореновского района биография хоть и яркая, но особым разнообразием не отличается. Закончил школу, дальше учиться не стал, да и не привлекало его трудовое ярмо. Родной Кореновск покидал всего несколько раз в жизни, но лишь для того, чтобы отбыть наказание в места лишения свободы за очередное преступление. Так и не обзаведясь к 33 годам какой-либо специальностью молодой мужчина промышлял грабежами.

Разгульный образ жизни сына очень огорчал родителей, которым приходилось делить с ним жилье. Не теряя надежды перевоспитать отрока, они регулярно требовали от него найти работу, начать зарабатывать честно и жить самостоятельно.

Очередной семейный скандал закончился вызовом полиции. Взбешенный великовозрастный бездельник набросился на родственников с кулаками и угрожал зарезать. Впрочем, приехавшим по вызову стражам порядка Владимир тоже не стал подчиняться.

- Утром 16 января в Кореновском районе был задержан за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, ранее неоднократно судимый местный житель, и помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц Отдела МВД России по Кореновскому району, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Перед тем как отправить в изолятор, буяна осмотрели. Как следует из протокола, никаких посторонних предметов у него не обнаружено. Но пустив ход силу, мужчина руками разорвал казенный матрас и попытался покончить с собой. Впрочем, его действия пресекли сотрудники дежурной части полицейского отдела.

- Мужчину передали прибывшим медикам, которые, осмотрев его, не обнаружили видимые повреждения на теле, медицинская помощь не потребовалась, угрозы для жизни и здоровья нет, - уточнили в ОМВД России по Кореновскому району.

Медики забрали скандалиста с собой. Сейчас он находится в специализированном медицинским учреждении. По факту произошедшего в ОМВД России по Кореновскому району идет проверка.

После принудительного лечения жителю Кореновска все же придется найти работу и съехать от родителей, которые больше не желают жить с ним под одной крышей.