Сначала чуть не сбила беременную с ребенком на дороге, а после еще и избила. В Краснодаре полицейские ищут агрессивную владелицу элитной иномарки

В Краснодаре водитель Mercedes избила беременную женщину, переходящую дорогу с ребенком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре беременная женщина едва не потеряла ребенка из-за нападения агрессивной женщины-водителя. Молодая краснодарка переходила дорогу по пешеходному переходу и на зеленый свет светофора. Улица Тургенева всегда оживленная, здесь много машин в любое время суток, поэтому женщина шла осторожно, все же в положении, да и за руку держался ее двухлетний ребенок.

- В этот момент на пешеходный переход выехал автомобиль марки Mercedes. За рулем находилась женщина. Я сделала замечание и стукнула ладошкой по стеклу автомобиля, - рассказывает девушка по имени Дарья о том, как едва не попала под колеса элитной иномарки.

Взбешенная автовладелица выскочила из машины и напала на мать с ребенком. Она вцепилась ей в волосы и ударила по голове рукой, сопровождая все отборной бранью и оскорблениями. Испуганный ребенок отбежал в сторону и упал в лужу.

На помощь пришел посторонний мужчина. Он смог разнять дам, после чего скандальная автоледи быстро прыгнула в авто и дала по газам. Сейчас ее поиски ведут полицейские.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность женщины и все обстоятельства инцидента, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

Потерпевшая была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Врачи поставили ей угрозу выкидыша и оставили под наблюдением.