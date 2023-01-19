Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за кражу 2,6 млн рублей

Дело против бывшего директора Сочинского нацпарка направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через несколько судьи начнут разбирать преступные схемы бывшего руководителя Сочинского национального парка. В объемном обвинительном заключении перечислен не одно должностное преступление экс-директора заповедника.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бывшего директора ФГБУ «Сочинский национальный парк». Он обвиняется в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере, - перечисляют пункты обвинения в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что обвиняемый с октября 2021 года занимал должность директора Сочинского национального парка. В марте 2022 года местный бизнесмен захотел водить экскурсии по рекреационным объектам «Пасть Дракона» и «Лесная Поляна». Соблюдая закон, мужчина обратился к руководству национального парка и получил согласие специальной комиссии по заключению агентских договоров.

Однако, это почему-то пришлось не по вкусу директору парка, и он путем шантажа убедил подчиненных отказать бизнесмену.

- Индивидуальный предприниматель прошел необходимые конкурсные процедуры и комиссией Сочинского национального парка признан победителем. Вместе с тем должностные лица Сочинского национального парка подделали результаты конкурса и незаконно отказали предпринимателю в заключении указанного договора, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Почувствовав власть, фигурант уголовного дела решил сам себя поощрить рублем. С сентября 2021 по май 2022 года он выносил незаконные приказы о своем премировании. Как выяснили следователи, обвиняемый присвоил себе 2,6 миллиона рублей. Судить экс-директора Сочинского национального парка будут в Краснодаре.