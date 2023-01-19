На Кубани семье погибшего во время спасения людей сотрудника МЧС вручили медаль «За отвагу на пожаре»

Дениса Глобенко представили к награде посмертно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На пожарной части станицы Бакинской еще год назад появилась мемориальная плита. На ней портрет совсем молодого мужчины. Начальнику 109-й пожарно-спасательной части Денису Глобенко было всего 25 лет, когда его жизнь оборвалась. Он погиб при исполнении профессионального долга – спасая людей из пылающей многоэтажки. Без поддержки и опоры осталась семья – супруга и маленькая дочка.

Мемориальная доска в память о Денисе Глобенко. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Указом президента России от 6 декабря 2022 года МЧС России за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей Денис Глобенко был посмертно представлен к награде. Вручение прошло на территории части в Горячем Ключе, там, где была открыта мемориальная доска в память о герое. Заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов вручил медаль «За отвагу на пожаре» его семье. На мероприятие присутствовали родители, жена и дочка Дениса Глобенко.

- Его героизм, самоотверженность и стойкость навсегда останется в нашей памяти. Его подвиг в очередной раз нам доказал, что мы всегда должны быть в строю, всегда должны прийти на помощь гражданам нашей страны, в любое время дня и ночи, - заместитель начальника ГУ по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов поблагодарил родных погибшего спасателя, - Хочу поблагодарить супругу, которая оказывала ему поддержку и помогала преодолевать все трудности, а также хочу сказать слова благодарности родителям за то, что они воспитали достойного гражданина Российской Федерации.

Награждение прошло на территории части, где служил спасатель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Денис Глобенко прослужил в МЧС России практически сразу же после школы. Прошел путь от начальника караула до начальника пожарно-спасательной части.

- Связать свою жизнь с МЧС России Денис решил еще в 8 классе, после того как в один из школьных дней его с одноклассниками отвезли на экскурсию в пожарную часть. С того момента, его заинтересовало военное дело, которое в дальнейшем переросло в противопожарную службу. Он без колебаний выбрал свой путь, без наших наставлений и советов, - рассказали его родители.

Медаль передали семье героя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, эта трагедия случилась в июле 2021 года. Кровля четырехэтажки на улице Ярославского вспыхнула поздно ночью. На место ЧП вместе с коллегами приехал 25-летний Денис Глобенко.

К моменту приезда спасателей огонь уже бушевал на площади 400 кв. метров. Был объявлен повышенный ранг пожара и эвакуировано 100 человек.

Лестница, на которой стоял Денис Глобенко, была вытянута до мансарды дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пока одни занимались эвакуацией жильцов из полыхающего дома, другие начали тушить пламя на крыше. Для этого задействовали высотную технику. Лестница была протянута до четвертого этажа. На ней и работал Денис Глобенко, державший шланг с водой. В какой-то момент шланг упал, а через мгновенье сорвался с высоты и сам пожарный. Он скончался в больнице не приходя в сознание.

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