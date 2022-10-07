Шива отреагировала на едва уловимые звуки движения камеры. Фото: скриншот видео.

Самка леопарда в Сочи заметила слежку за собой. Она мгновенно отреагировала на едва уловимые звуки движения камеры и оторвалась от своих дел, чтобы проверить, не угрожает ли ей и ее потомству опасность.

Шива не местная. Она прибыла в Сочи вместе с самцом Филоу из Швеции в конце декабря 2020. 30 июля 2021 года у пары родились дети. По традиции, их назвали в честь географических обозначений. Малыши получили имена Ачипсе, что означает название реки в горах Сочи, и Челмас – урочище в Карачаево-Черкесии.

Котята прекрасно жили и беззаботно подрастали. Вскоре их даже перевели в большой вольер и начали готовить к самостоятельной жизни в дикой природе.

Совсем недавно их мама, сама того не подозревая, снова стала главной звездой в диком мире. Она отреагировала на очень тихий, но достаточно специфический шорох.

- Леопард слышит в 5 раз лучше человека. Уловив звуки камеры, Шива в мгновение ока побежала проверять, откуда идет шум, - рассказали в центре восстановления леопарда на Кавказе.

Внимательно осматривая источник шума, пятнистая красавица предстала перед камерами во всем своем великолепии.

Самка леопарда попозировала крупным планом, чтобы особо преданные фанаты могли получше разглядеть свою любимицу. Напоследок переднеазиатская кошечка показала себя с боку, махнула хвостом и побежала дальше заниматься своими важными делами.