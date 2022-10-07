Ученый назвал «золотой жилой» аквакультуру на Кубани

Форелевое хозяйство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Краснодарский край входит в пятерку лидирующих по объемам производимой аквакультурной продукции регионов России. По словам помощника директора по внедрению биотехнологических разработок ЮНЦ РАН доктора биологических наук Анатолия Макоедова, у региона есть большие перспективы и резервы, которые можно освоить.

- В Краснодарском крае ежегодно в среднем производят по 25 тысяч тонн рыбопродукции. Основные объемы традиционно приходятся на карповых рыб: карпы, амуры, толстолобики. Также культивируют лососевых и осетровых рыб. Есть большие резервы для рыбоводства в пресноводных и слабосоленых водоемах Краснодарского края. Площади нагульных прудов для интенсивного выращивания товарной рыбы и питомные площади для получения рыбопосадочного материала используют только на 50-60%, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Анатолий Макоедов.

Эксперт считает, что в регионе аквакультуру можно сделать одним из приоритетных направлений деятельности. Это «золотая жила» не только для бизнесменов, но и всего края. Увеличение объемов аквакультурной продукции на Кубани внесет свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности страны.

- По расчетам ученых, в условиях региона базовая технология выращивания рыбопосадочного материала может давать 17-24 ц/га, а интенсивная – 60 ц/га товарной продукции в год. С учетом приведенных значений, верхний предел потенциала товарного выращивания в пресноводных и слабосоленых водоемах Краснодарского края составляет не менее 1 млн тонн рыбопродукции. Устойчивое зарыбление только Кубанских лиманов в течение 4-5 лет позволило бы увеличить объем получаемой здесь рыбопродукции примерно в 10 раз, - сказал Макоедов.

Значительные перспективы несет выращивание двустворчатых моллюсков - мидий, устриц, скафарки в акватории Черного моря (до 20 тысяч тонн в год), а также развитие морского садкового выращивания - форели, сибас, дорадо.

По-видимому, теоретически возможные показатели вряд ли достижимы практически. На это есть ряд причин.

- Сдерживающим фактором особенно для форелеводства и осетроводства выступают критически низкие объемы производства отечественных полноценных кормов. Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы стать строительство мини-цехов по изготовлению рыбных кормов. Практический опыт работы таких цехов показал их высокую эффективность, - сообщил эксперт ЮНЦ РАН.

В настоящее время продовольственную безопасность в Краснодарском крае обеспечивает сельское хозяйство. Продукция аквакультуры, составляющая около 0,1 % валовых показателей регионального агропромышленного комплекса, играет в этом плане пока совершенно несопоставимую роль.

Стоит отметить, что и целом по стране развитие аквакультуры в сравнение со странами-лидерами в этой отрасли очень низкое. В России отчитались о выращивании 356,6 тысячи тонн рыбопродукции. Для сравнения, лидеры мировой аквакультуры Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам производят ежегодно около 48, 7, 5 и 4 млн тонн соответственно. В Азии аквакультура обеспечивает занятость 20 млн человек при средней ежегодной выработке на одного работника менее 4 тонн продукции стоимостью около 5,5 тысячи долларов США и годовом заработке не более 1,5 тысяч долларов.

Показатели отечественной аквакультуры более чем в 100 раз ниже китайских. Эксперты называют результаты «космическими» и невозможными для России.

- Вряд ли азиатские ориентиры могут нас привлекать. Более экономически эффективная норвежская аквакультура, дающая около 1,3 млн тонн лососевой продукции, в значительной мере зависит от теплого течения Гольфстрим и многочисленных незамерзающих морских фиордов. Подобных природных условий в нашей стране практически нет. Впрочем, нет необходимости и предпосылок для того, чтобы устраивать гонку за мировыми лидерами в области аквакультуры. Во-первых, общая демографическая ситуация в стране не заставляет искать варианты занятости излишков рабочей силы на малопроизводительной и низкооплачиваемой работе. Во-вторых, в водных объектах, находящихся под российской юрисдикцией, в отличие от стран Юго-Восточной Азии, сосредоточены значительные запасы ценных водных биоресурсов, рациональное использование которых вполне может удовлетворить потребности населения страны, - отметил Макоедов.

По планам Минсельхоза России стране предстоит за 8 лет почти в два раза увеличить объемы продукции товарной аквакультуры. Каждый заинтересованный субъект федерации, по-видимому, предложит свои варианты достижения плановых показателей. В частности, для поддержания высоких темпов развития форелеводства, прежде всего, необходимо обеспечить производство посадочного материала и качественных высокопродуктивных кормов.

Чтобы бизнес был доступен для жителей Краснодарского края, ученые считают, что необходимо упростить процедуры, связанные с созданием новых производств.

- Формирование аквакультурных предприятий, прежде всего, фермерских хозяйств, следует перевести на конвейерную основу с привлечением потенциала структур, так или иначе связанных с аквакультурной деятельностью - регулирующих, научных, образовательных и так далее. Целесообразно передать специализированным операторам проектирование и создание, подбор и подготовку кадров, вывод на проектную мощность аквакультурных хозяйств с последующей их реализацией тем, кто готов заниматься этим видом деятельности. При прочих равных, предприниматель более охотно будет приобретать уже готовый работающий бизнес, нежели организовывать его самостоятельно с начальных этапов. Практическому решению обозначенных задач должна предшествовать глубокая научная проработка соответствующих моделей. Если аквакультурные хозяйства будут высокотехнологичны, адекватно отражать запросы местного населения по условиям и оплате труда, то и работа на таких предприятиях будет привлекательна, - сказал Анатолий Макоедов.

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