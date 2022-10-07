Паводок разрушил берег реки вдоль дороги в Краснодарском крае

Фото: t.me/labinsk_online

Паводок подмыл берег вблизи трассы в Лабинском районе Кубани. Возле станицы Ахметовской произошел подъем уровня реки Лаба, и почва вдоль дороги стала разрушаться.

О сложившейся ситуации рассказал заместитель главы Лабинского района Алексей Бердников.

- В данный момент у нас выпало большое количество осадков. Произошел подъем реки Большая Лаба. В любой момент дорога между поселениями Ахметовское, Чернореченское, Предгорное может рухнуть. Предприятие, которое обслуживает дорогу, выставило ограждения участка с освещением. Ситуацию мониторят специалисты. Если будут наблюдаться ухудшения, дорогу с эрозией закроют и организуют объезд, - сообщил Бердников.

В настоящее время за опасным участком дороги ведется круглосуточное наблюдение.

Глава Лабинского района Владимир Зарубаев планирует встретиться с профильными должностными лицами администрации Краснодарского края для скорейшего решения проблемы.

Фото: t.me/labinsk_online

По данным МЧС по Краснодарскому краю, по данным на 7 часов утра уровень воды в реке спал. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что паводочная волна может подтопить юго-восток Краснодарского края. Вода поднимется в реках Кубань, Лаба и Уруп. Она будет держаться на высоком уровне до 8 октября.

В основном предупреждение касается Усть-Лабинского, Лабинского, Новокубанского, Успенского, Кавказского, Тбилисского, Курганинского и Гулькевичского районов. В