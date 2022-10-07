Фото пресс-службы аэропорта Краснодар

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, продлен до 16 октября.

- Ограничения действуют до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временно ограничены полеты также в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи продолжает работать как временный хаб. Курорт открывает новые направления.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Можно использовать воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Аэропорты закрыли ради безопасности гражданских судов во время проведения спецоперации на Украине.

Сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.