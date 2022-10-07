Виновник смертельного ДТП из Пермского края скрывался в Сочи под другим именем

Никита Шанин уехал с места аварии и сбежал в другой регион. Фото предоставлено: ГИБДД по Пермскому краю.

Полиция Сочи задержала подозреваемого, который совершил смертельное ДТП в Пермском крае. 28-летний мужчина сбежал и на курорте проживал под другим именем. Кроме этого, после случившегося он пытался покинуть Россию и выехать через границу в Абхазию.

Трагедия произошла в августе 2022 года в районе 88-й заправки, которая находится на автодороге Соликамск-Красновишерск. Около 21:10 часов водитель белой Toyota Corolla на огромной скорости сбил семью на пешеходном переходе. От удара автомобиля супругов и их дочь отбросило на несколько метров в разные стороны. Виновник ДТП сразу же скрылся с места преступления.

Место смертельного ДТП. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась в медучреждении через несколько дней, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель бросил машину недалеко от места аварии. 28-летнего Никиту Шанина объявили в федеральный розыск. По информации источника «КП-Пермь», раньше мужчина был сотрудником полиции, но потом уволился.

Автомобиль, на котором совершено ДТП. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- В результате проведенных мероприятий полицейские задержали мужчину в Сочи, где он проживал под другим именем. Фигурант передан инициатору розыска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Никите Шанину грозит до 12 лет тюрьмы.

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