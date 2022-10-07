Может ли виртуальная банковская карта в полной мере заменить «пластик»

В чем плюсы виртуального банковского продукта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы многое привыкли делать онлайн – заказывать товары и услуги, оплачивать коммунальные счета и связь. При этом нам важно быть уверенными в том, что средства, которые хранятся на карте оплаты, в полной безопасности. Для удобства и исключения рисков эксперты рекомендуют использовать для этих целей виртуальную банковскую карту и хранить на ней лишь ту сумму, которую планируете потратить.

Чтобы понять, нужна ли виртуальная карта именно вам, давайте разберемся, чем она отличается от физической и в чем ее основные преимущества.

Главное отличие от пластиковой карты состоит в том, что вы не можете взять ее в руки и приложить, например, к терминалу в общественном транспорте или магазине, вставить в банкомат для получения наличных. Весь остальной функционал у виртуальной карты сохраняется. Она отображается в личном кабинете, имеет 16-значный номер, дату окончания действия и те же 3 цифры СVV2. Из главных отличительных черт стоит выделить, пожалуй, еще ее безопасность. Виртуальную карту нельзя потерять или украсть.

В чем плюсы виртуального банковского продукта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зато можно смело использовать для онлайн-покупок, не раскрывая данные своей основной карты, на которую приходит зарплата или хранятся ваши сбережения. Именно к виртуальной карте вы можете привязать и онлайн-сервисы, например, кинотеатры и графические редакторы для обработки фотографий. Как рекомендуют эксперты, нужно не только привязать карту к различным покупкам в онлайн, но и установить лимит трат во избежание неожиданных сюрпризов.

Чтобы разобраться в работе виртуальной карты, мы решили протестировать процесс ее заведения от и до.… Для теста выбрали виртуальную дебетовую карту МИР от РНКБ Банка (ПАО).

Для начала авторизуемся в мобильном приложении и переходим в список карт, далее нажимаем значок «+», чтобы добавить карту, и заполняем форму, следуя подсказкам. Эту нехитрую комбинацию можно сделать в любое время и в любом месте – нет никакой необходимости идти в банк лично. Кстати, обслуживание виртуальной карты в РНКБ Банке бесплатное, поэтому вы экономите не только время на ее оформлении, но еще и деньги.

Как только номер вашей виртуальной карты отобразится в списке карт, она считается открытой и вы можете пользоваться всеми ее возможностями. Если вы хотите использовать виртуальную карту только для онлайн-покупок, на данном этапе можно остановиться. Просто пополняйте карту на необходимую сумму и расплачивайтесь в интернете.

Если же вы хотите избавиться от пластика и в своем кошельке, тогда виртуальную карту МИР от РНКБ можно использовать и при оплате в реальном мире. Для этого подключаем карту к смартфону на платформе Android через систему Mir Pay. Это очень удобный и безопасный сервис бесконтактных платежей, для пользования которым достаточно установить приложение и пройти нехитрую процедуру регистрации вашей карты «Мир».

В чем плюсы виртуального банковского продукта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После подключения виртуальной карты к системе вы сможете совершать покупки и оплачивать услуги при помощи смартфона – для списания средств достаточно поднести его к терминалу. Так ваш виртуальный кошелек всегда будет под рукой, а вы забудете о том, что такое поиск нужной карты среди множества бонусных карт магазинов.

Кстати, о бонусах. С виртуальной картой РНКБ можно копить кешбэк. Участвуя в Программе лояльности платёжной системы «Мир», есть возможность получить обратно от 5 до 30%.Среди партнёров банка - популярные магазины продуктов, услуги ЖКХ, туристические сервисы и многие другие.

Ну и не стоит забывать об экологичности виртуального продукта. Любая карта имеет срок годности, после которого следует выпуск новой и отправка старой в утиль. В итоге этот прочный пластик с добавлением чипов, антенн бесконтактной оплаты и магнитных лент загрязняет окружающую среду.

Для тех, кто хочет узнать больше о возможностях виртуальных карт, на сайте РНКБ создан специальный раздел с полезной информацией. Непосредственно о виртуальной карте «Мир» РНКБ можно прочитать по ссылке.