Анатолий Пахомов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов поддержал частичную мобилизацию на Кубани и саму спецоперацию. Бывший глава курорта рассказал о своем отношении к проведению СВО в программе «Комсомольской правды» «Без маски».

- У нас нет другого пути, нам нужна победа и она будет, - рассказал автору программы «Без маски» Дмитрию Михееву экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов. - Нам надо защитить родину, защитить тех русских, которые оказались в таком сложном положении. У нас другого пути просто нет. Военачальники больше, чем я понимают в этом деле. Самое главное - жизнь наших ребят. Мы все хотим, чтобы они обязательно вернулись назад.

Впервые за последние три года бывший глава Сочи дал интервью. После ухода с поста мэра курорта , а это случилось в 2019 году, он хранил молчание. Свое первое интервью в качестве экс-мэра Пахомов дал «Комсомольской правде». В программе журналиста «КП» Дмитрия Михеева Анатолий Пахомов рассказал о том, чем сейчас занимается, как стал чиновником, чем занимаются его дети и почему дедушка не воспитывает своих внуков. А еще автор программы Дмитрий Михеев узнал, готов ли «олимпийский» мэр снова вернуться в политику.