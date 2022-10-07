В Сочи вырастили редкую магнолию

Магнолия Карпуна необыкновенно красива в цвету. Фото: парк «Южные культуры».

В Сочи в дендрологическом парке «Южные культуры» успешно завершился эксперимент по разведению редкой магнолии Карпуна с крупными ярко-розовыми цветками: этот вид не встречается больше ни в одном ботаническом саду мира.

Возраст растущего сейчас в дендропарке взрослого дерева магнолии Карпуна специалисты оценивают примерно в 45-50 лет. Как оно попало в сочинский ботанический сад: когда и кем было высажено растение, никто не знает. Эксперты по магнолиям, знакомившиеся с коллекцией парка, заявили, что такой вид не встречает ни в одном ботаническом саду мира.

В прошлом году специалисты отдела защиты растений Субтропического научного центра Российской академии наук провели дендрологическое и фитосанитарное обследование магнолии Карпуна.

Чтобы вырастить вот такой саженец маргнолии, потребовалось больше года. Фото: парк «Южные культуры».

– Ученые выдвигают ряд гипотез о том, откуда чудо-дерево появилось в парке и откуда оно появилось. Одна из самых вероятных: магнолия Карпуна могла появиться в результате скрещивания двух видов этого растения, – рассказали «КП»-Кубань» в ботаническом саду. – По их заключению, взрослое дерево в хорошем состоянии: есть молодой прирост, он развивается хорошо. Учитывая высокую ценность дерева, сохранить его и попытаться получить саженцы стало главной задачей наших сотрудников.

Размножить магнолию Карпуна возможно только вегетативным способом, то есть выращиванием новых растений из отводов – побегов из корней и стеблей растения без отделения их от «мамы». В начале лета 2021 года сотрудники дендропарка начали эксперимент по ее разведению. Специальная комиссия фиксировала все стадии опыта в протоколах.

Под кроной дерева установили несколько емкостей с питательным субстратом. В каждой из них магнолии Карпуна предложили свой состав почвы и набор питательных компонентов. Долгие месяцы специалисты следили за отводами и уже потеряли надежду, что те разовьются в полноценные саженцы, но в августе этого года один из них пустил корни.

Молодой росток магнолии Карпуна обхаживают специалисты дендропарка. Фото: парк «Южные культуры».

Саженец магнолии Карпуна отделили от материнского дерева и в буквальном смысле слова создали ему тепличные условия. Сейчас сотрудники парка ждут, когда росток магнолии Карпуна обзаведется новыми листьями, что будет свидетельствовать о том, что он окреп. Однако процесс это не быстрый и может занять от шести месяцев до года.

– Полученный саженец магнолии Карпуна высадят в открытый грунт через несколько лет, когда он окончательно окрепнет и сможет самостоятельно расти в условиях прохладного для него субтропического климата, – добавили в дендропарке. – Тогда на аллеях «Южных культур» расцветет еще одна магнолия Карпуна, которая отличается от своих собратьев крупными листьями и необычным цветением: крупные цветки этого вида имеют насыщенный розовый цвет.