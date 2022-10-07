В рейтинге любителей порно Кубань стала второй

Краснодарцы любят посмотреть жаркий контент

Краснодарский край занял уверенную вторую строчку среди любителей контента "погорячее". Такое исследование провели сервис-аналитики LiveDune и digital-агентство «Интериум». Они посчитали пользователей контента 18+ в соцсети и их географическую привязку к конкретному региону.

Выяснилось, что краснодарцы чаще всего выбирают группы с порно-содержанием. Кстати, это могло выглядеть логично, если учитывать южный темперамент жителей солнечного края.

Ан нет, лидирующую позицию в рейтинге любителей клубнички заняли представители холодного региона. Новосибирск возглавил таблицу, перещеголяв по страстям юг России. Сибиряки все же подписываются на порно-контент в два раза чаще.

К слову, в рейтинг попали представители Ростов-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Казани, Волгограда и Уфы.

Кстати, исследователи специфического контента не брали во внимание то, что в Краснодарском крае этим летом только ленивый не снимал любвеобильных гостей курортов. Для наблюдений за уединившимися парочками использовалась мощная оптика. Влюбленные уплывали от любопытных взоров на сапах и катамаранах чуть ли не в открытое море. Но от всевидящих обладателей смартфонов с видеокамерами скрыться им было непросто. Эту пристрастность населения региона тоже нужно было бы учесть в рейтинге любителей порно. Но, очевидно, не в этот раз.