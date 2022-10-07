Начальника отдела МВД на Кубани отстранили от работы за невыполнение требований прокурора

Олега Кучерявского дисквалифицировали на полгода Фото: bruhoveckaya.ru

Начальника отдела МВД на Кубани отстранили за невыполнение требований прокурора. Главу подразделения Брюховецкого района дисквалифицировали на полгода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- В суд из прокуратура поступило постановление о том, чтобы привлечь к административной ответственности Олега Кучерявского. При проверке выяснилось, что начальник районного отдела МВД допустил нарушения в сфере оборота оружия. Надзорное ведомство вынесло представление об их устранении. Но ничего не изменилось - Кучерявский не выполнил требования прокурора, - отметили в суде.

При этом на заседании начальник ОМВД вину не признал.

- Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о том, что в действиях начальника ОМВД РФ по Брюховецкому району действительно имеются признаки состава административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что за невыполненные требования прокурора от должности на полгода отстранили и.о. главы Щербиновского района. До этого чиновника уже штрафовали за неисправленные нарушения.