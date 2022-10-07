Глава поселка на Кубани заменила собой военкомат, начав выписывать повестки по мобилизации

Наталья Желтобрюхова. Фото: поселковое.рф

Кубань отправила своих мужчин в армию, как того требовала мобилизация. Но не без казусов. Один из таких случился с главой Поселкового сельского поселения в Тимашевском районе. Наталья Желтобрюхова решила заменить собой военкомат.

Жители поселения начали получать повестки с визой лично главы поселения и печатью администрации поселения.

- Я получил, отправил скан на работу в доказательство, что меня призывают. А потом пошел в военторг закупать все, что там по списку было указано в повестке, - рассказал один из новобранцев Желтобрюховой, не пожелавший называть своего имени.

К требованию явиться в военкомат, действительно, прилагался список того, что нужно брать с собой. Последним пунктом значился продуктовый набор.

Такие повестки получили жители поселка в Тимашевском районе

Но в назначенное время всех, кто приехал по повестке, внезапно распустили.

- Нам просто сказали, расходитесь по домам, - продолжает житель Поселкового.

В оперштабе Кубани объяснили такую инициативу главы поселения подготовкой к мобилизации.

- В полномочиях местного самоуправления, к которым относятся и администрации сельских поселений, предусмотрено осуществление первичного воинского учета. Это регламентируется федеральным законодательством, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе. - В частности, это касается, оповещения пребывающих в запасе, в соответствии с заданием комиссариата, их доставку в военкомат. Глава поселкового сельского поселения и специалист военно-учетного стола выполнили эту работу в рамках своих полномочий.

Однако повестки выписывать было все-таки излишне.

- Мобилизационное задание в этот день сформировали с учетом резерва, поэтому часть жителей вернули домой с повестками для отправки в другой день. Это связано с тем, что отправка призванных из запаса по частичной мобилизации ведется по готовности воинских частей, - добавили в оперштабе.

Кстати, на ресурсе объясняем.рф, которым призваны руководствоваться и мобилизованные, и их близкие, и те, кто организует процесс, говорится так:

- Повестка оформляется военкоматом на установленном бланке, подписывается военным комиссаром и заверяется печатью военкомата. Повестку под роспись может вручить сотрудник военкомата или любое другое лицо, входящее в состав аппарата усиления военного комиссариата, а также руководитель и другие ответственные за военно-учетную работу лица по месту работы мобилизуемого, - написано в памятке на сайте.