Никита Пресняков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков назвал фейком сообщение о своей мобилизации. Информация о том, что внука Аллы Пугачевой призвали на службу, оказалась недостоверной, пишет kp.ru.

В сети стали распространяться сообщения о том, что артиста забрали прямо из Московского Губернского театра. Здесь он якобы находился на репетиции.

После распространяемых сообщений Никита Пресняков ответил поклонникам и прояснил ситуацию.

- Фейк, - коротко ответил артист на посыпавшиеся вопросы подписчиков в своем telegram-канале.

На появившиеся в сети сообщения отреагировала и жена Никиты Преснякова. Информация, которая оказалась ложной, возмутила Алену Краснову. Она вслед за мужем подтвердила то, что слухи о его мобилизации – полная неправда.

До ответа самого артиста информацию о его мобилизации прокомментировали в Московском Губернском театре. Напомним, здесь его якобы и мобилизовали.

- Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому все это не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе учреждения.

К слову, в этом году Никита Пресняков и Алена Краснова отметят пятилетие брака. Сейчас внук Примадонны вместе с супругой живет на даче бабушки в Истре.

А совсем недавно артист сообщил, что неизлечимо болен. Он рассказал об опухоли, раскрыв подробности. Никита Пресняков уже несколько лет не ест мясо. Певец решил стать песко-вегетарианцем. Чуть позже у него обнаружили полипы желчного пузыря.

По словам самого артиста, они могут образовываться из-за неправильного режима питания. Болезнь не лечится - ему выписали строгую диету, которая привела к стремительной потере веса.