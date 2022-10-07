Жительницы Кубани шьют аптечки и носилки для бойцов российской армии

Солдаты получают аптечки, сшитые кубанскими мастерицами.
В швейном цехе в Крымске с утра кипит работа. Несколько женщин сидят над швейными машинками, другие кроят ткань защитного цвета. Это – будущие тактические аптечки и мобильные носилки. Помогать солдатам и офицерам в городе начали несколько недель назад. Сначала передавали посылки, а потом решили своими руками поддержать ребят. Хенд-мэйд-изделия теперь расходятся по воинским частям.
- У меня такой склад характера – не могу оставаться равнодушной. Очень переживаю за ребят, - признается активистка Евгения Неволина из станицы Гладковской. - Моей дочери 26 лет, возраст такой же, как у тех, кто сейчас на фронте. Очень хотелось посильно помочь им, но ничего подобного рядом не было. Тогда мы сами организовались и собрали группу единомышленников. Сначала создали чат в соцсетях, заработало сарафанное радио и начался пошив.
Аптечки готовы к отправке на фронт.
Помещение для кройки и шитья выделили местные предприниматели, тут же возник склад, куда жители приносят медикаменты, продукты и вещи для бойцов. Выкройки изделий также забирают домой, там отшивают и готовые приносят обратно.
- За это время мы пошили более 300 аптечек, 100 сейчас в работе. Мобильные носилки сложнее в исполнении, это более кропотливая работа, но на фронт уже доставлено около 50 штук. При поддержке бизнеса в скором времени начнем шить спальники, - рассказывает Евгения.
Волонтеры в Крымске собирают посылки.
Тепло рук кубанских женщин, кажется, передается на расстоянии. Военные разбирают собранные посылки и благодарят их за помощь.
КАК ПОМОЧЬ В КРЫМСКЕ
Можно принести продукты, вещи и медикаменты по адресу: ул. Карла Либкнехта, 36 б (за кинотеатром «Русь»).
Карта: 2202 2022 8581 7502, получатель Тороп Светлана Анатольевна, с пометкой «В помощь солдатам», «Для гумпомощи».
ЧТО НУЖНО
Тушенка, консервы, сгущенка
Мед
Сахар, чай, кофе
Лапша быстрого приготовления
Вода бутилированная 1,5 и 5 л.
Влажные салфетки или полотенца
Туалетная бумага
Перчатки хозяйственные
Спальные мешки
Универсальные газовые баллончики
Термобелье
Свитера темные однотонные
Дождевики
Медикаменты, бинты, жгуты.