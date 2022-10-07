Жительницы Кубани шьют аптечки и носилки для бойцов российской армии

Солдаты получают аптечки, сшитые кубанскими мастерицами.

В швейном цехе в Крымске с утра кипит работа. Несколько женщин сидят над швейными машинками, другие кроят ткань защитного цвета. Это – будущие тактические аптечки и мобильные носилки. Помогать солдатам и офицерам в городе начали несколько недель назад. Сначала передавали посылки, а потом решили своими руками поддержать ребят. Хенд-мэйд-изделия теперь расходятся по воинским частям.

- У меня такой склад характера – не могу оставаться равнодушной. Очень переживаю за ребят, - признается активистка Евгения Неволина из станицы Гладковской. - Моей дочери 26 лет, возраст такой же, как у тех, кто сейчас на фронте. Очень хотелось посильно помочь им, но ничего подобного рядом не было. Тогда мы сами организовались и собрали группу единомышленников. Сначала создали чат в соцсетях, заработало сарафанное радио и начался пошив.

Аптечки готовы к отправке на фронт.

Помещение для кройки и шитья выделили местные предприниматели, тут же возник склад, куда жители приносят медикаменты, продукты и вещи для бойцов. Выкройки изделий также забирают домой, там отшивают и готовые приносят обратно.

- За это время мы пошили более 300 аптечек, 100 сейчас в работе. Мобильные носилки сложнее в исполнении, это более кропотливая работа, но на фронт уже доставлено около 50 штук. При поддержке бизнеса в скором времени начнем шить спальники, - рассказывает Евгения.

Волонтеры в Крымске собирают посылки.

Тепло рук кубанских женщин, кажется, передается на расстоянии. Военные разбирают собранные посылки и благодарят их за помощь.

КАК ПОМОЧЬ В КРЫМСКЕ

Можно принести продукты, вещи и медикаменты по адресу: ул. Карла Либкнехта, 36 б (за кинотеатром «Русь»).

Карта: 2202 2022 8581 7502, получатель Тороп Светлана Анатольевна, с пометкой «В помощь солдатам», «Для гумпомощи».

ЧТО НУЖНО

Тушенка, консервы, сгущенка

Мед

Сахар, чай, кофе

Лапша быстрого приготовления

Вода бутилированная 1,5 и 5 л.

Влажные салфетки или полотенца

Туалетная бумага

Перчатки хозяйственные

Спальные мешки

Универсальные газовые баллончики

Термобелье

Свитера темные однотонные

Дождевики

Медикаменты, бинты, жгуты.