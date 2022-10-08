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Происшествия8 октября 2022 5:34

Движение по Крымскому мосту закрыто, организованы стоянки

На месте со стороны Краснодарского края организуют полевые кухни
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Пожар на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту

Утром 8 октября появилась информация о возгорании цистерн с топливом на Крымском мосту. Судя по фото, которые распространяются в сети, повреждена и автомобильная часть путепровода. Причины случившегося сейчас выясняются. Движение по мосту перекрыто. На месте работают экстренные службы.

Для автомобилистов, которые не могут проехать из-за пожара по Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края организовали стоянки.

- Для водителей открыли стоянки. Их оборудовали в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна». Также на месте организуют полевые кухни, туалеты, - сообщили в оперштабе Кубани.

Краснодарский край готов открыть еще семь стоянок в случае необходимости.

Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту в ближайшее время.

Ранее советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предварительно горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара.

ЧППроисшествия: ЧП