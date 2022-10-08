Последствия продолжают ликвидировать

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

- Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, - говорится в сообщении комитета.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Последствия случившегося устраняются.

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Со стороны Краснодарского края открыты стояки для водителей, которые не могут проехать из-за пожара. Их оборудовали в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна». Также на месте организуют полевые кухни, туалеты.

В ближайшее время будет открыта паромная переправа. Судоходство в Керченском проливе из-за инцидента с топливной цистерной на Крымском мосту не приостанавливалось.

Кроме этого, задерживаются поезда. Обо всех изменениях в расписании нужно уточнять на сайте РЖД.

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