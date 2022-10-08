Работу возобновила паромная переправа

8 октября произошло возгорание цистерн с топливом на Крымском мосту. Предварительной причиной национальный антитеррористический комитет назвал подрыв грузового автомобиля. Пожар в настоящее время потушен. Но мост полностью перекрыт.

Со стороны Краснодарского края развернули дополнительные стоянки, организована полевая кухня. В настоящее время все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены. Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена. Возникает вопрос: как добраться до Крыма после ЧП на мосту. Рассказываем, какие есть альтернативные маршруты.

Минимум четыре-пять паромов будут задействованы между Крымом и Краснодарским краем. Керченская паромная переправа после случившегося оперативно возобновила работу: первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три парома.

Еще один альтернативный маршрут - через освобожденные территории. Добраться на южный берег Крыма можно по трассе М4 «Дон» до Ростова-на-Дону, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Херсонскую область.

По последним данным, пожар на Крымском мосту потушен. Арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно восстановлены. Причастные к случившемуся лица устанавливаются.

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