Ведется расследование

По официальным сообщениям, после взрыва грузовика на автомобильном полотне Крымского моста, произошло частичное разрушение дороги. К счастью, арочная часть сооружения не пострадала, что гарантирует максимально быстрое восстановление. Все аспекты ситуации видны на видео последствий взрыва на Крымском мосту, опубликованном через несколько часов после происшествия.

На кадрах видно обрушенную часть дороги и обгоревшие вагоны. Две полосы автомобильного полотна как минимум визуально кажутся целыми, ещё две – рухнули в море. По последним данным, ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Однако как заметно на кадрах видео с последствиями ЧП на Крымском мосту, основная конструкция, арка над судоходной частью моста, осталось целой.

Следователи возбудили уголовное дело.

- Подрыв грузового автомобиля произошел на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, - уточнили о причинах случившегося в СУ СК России.

Последствия взрывов на Крымском мосту будут в ближайшее время устранены, а сооружение – восстановлено. По прикидкам строителей моста, работы по реконструкции могут занять около месяца. Примерно такое же время на реконструкцию изначально заложил сервис «Яндекс.Карты», сообщивший о перекрытии Крымского моста до 31 октября 2022.

В настоящее время эксперты продолжают оценку последствий взрыва, чтобы понять, сколько потребуется времени на максимально быстрый ремонт переправы.

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