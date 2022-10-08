Обстановка в порту «Кавказ» Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

В порту «Кавказ» образовалась пробка из машин. По данным на 14 часов 8 октября, вереница вытянулась в километр. На месте полиция регулирует движение, для автомобилистов организовали стоянки.

– В районе паромной переправы наблюдается скопление транспорта, пробка около километра. Это и автомобили, и пассажирские автобусы. Полиция регулирует движение транспорта. В порту «Кавказ» для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района, – сказал вице-губернатор, который находится на месте, Евгений Наумов.

Обстановка в порту «Кавказ» Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» сообщил, что благодаря тому, что администрация оперативно организовала две парковки на 400 мест для легковых и 250 мест для грузовых машин, автомобильные потоки были разведены.

- В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. После того, как ее откроют, машины со стоянок частями будут направлять в порт, чтобы не было пробок. Погода вносит корректировки: на улице порывы ветра достигают 20 м/с. Переправа возобновит работу, когда шторм немного утихнет, - рассказал об обстановке в порту «Кавказ» Дмитрий Кочергин.

Обстановка в порту «Кавказ» Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

На месте создана вся необходимая инфраструктура: установлены биотуалеты, работают магазины.

По последним данным, первые поезда проедут по Крымскому мосту уже сегодня в 20:00. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. Поезда № 8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь – Москва планируется отправить по графику.

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