В Темрюкском районе Кубани ввели желтый уровень террористической угрозы

Вениамин Кондратьев

В Тамани прошло совещание с участием главы МЧС России Александра Куренкова и вице-премьера Мурата Хуснуллина. Заседание штаба прошло после ЧП на Крымском мосту. Принято решение ввести в Краснодарском крае желтый уровень террористической угрозы.

- Легковой транспорт уже скопился, но никто не останется без поддержки. Мы не оставим здесь ночевать людей. Постараемся обеспечить горячим питанием, теплыми комнатами. Тех, кто планирует ехать в сторону Крыма, просим воздержаться от поездки пока не будет полностью восстановлено движение. Кроме этого, подписал документ о желтом уровне опасности в Темрюкском районе. Будет повышен уровень досмотра, будут введены контрольно-пропускные мероприятия, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам Вениамина Кондратьева, оперативные службы Темрюкского района будут работать в режиме повышенной готовности.

- В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, - пояснили глава Кубани.

Напомним, утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Обрушены две полосы автомобильного полотна.

Однако, основная конструкция, арка над судоходной частью моста, осталось целой. Поэтому уже вечером удалось наладить реверсивное движение. Сотрудники пропускают по 10 машин за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр.

Кроме этого два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов начнут работу не позднее утра 9 октября. Три железнодорожных парома прибудут с 12 октября. А уже к 20 часам 8 октября на железнодорожной части Крымского моста организуют движение поездов.

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Об этом сообщил вице-премьер Хуснуллин (читайте далее)