Стадион «Краснодар» отмечает шестилетие

Стадион "Краснодар". Фото: Андрея ТИМЧЕНКО

Один из самых лучших стадионов Европы - "Краснодар" - отмечает 9 октября свое шестилетие. За это время команда, для которой он стал родным домом, сыграла десятки матчей с титулованными командами Лиги чемпионов. И сама вошла в пятерку перспективных команд страны.

Но как все начиналось...

Строительство стадиона велось всего три года – с 2011 по 2013 годы. Владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий - главный и единственный инвестор многомиллиардного проекта сразу смирился с тем, что об окупаемости речи не идет. - В России пора начинать строить не только, чтобы потом зарабатывать. Но и для будущих поколений. Этот проект никогда не окупится. Вернуть вложения в него двумя десятками игр в год невозможно, - говорил он.

К слову, главный краснодарский меценат не передумал строить "не для себя". Вокруг стадиона он возвел целый город будущего - парк с современной инфраструктурой, ресторанами, парковкой и кинотеатром. Вход в него, как говорят в "Краснодаре", останется бесплатным.

Сумма стройки осталась коммерческой тайной Сергея Галицкого. Он называл приблизительную в 13 млрд рублей. Однако позже были корректировки сметы.

Бизнесмен сразу заявил, что на его 36-тысячном стадионе не будет проводиться ничего, кроме футбольных матчей. Уже шесть лет это золотое правило исполняется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ Стадион ФК «Краснодар» возводился на площади в 7,9 га. Общая площадь благоустроенной территории – 274,3 тыс. кв.м. Для облицовки фасада использовался натуральный камень – итальянский травертин (более 5 тыс. тонн или 33 тыс. кв.м материала). Вместимость чаши спортивного объекта составила 34, 2 тыс. мест, из них 3 197 – VIP-места и ложи. Их закрывает крыша вантовой конструкции, а трибуны оснащены системой инфракрасного обогрева. По всему периметру стадиона установлен медиаэкран площадью 4700 кв.м. На территории объекта оборудовано 28 заведений фастфуда, 3 ресторана, 2 бара и лаундж-зона. Спортивная инфраструктура включает 2 раздевалки, помещения для официальных лиц, зону реабилитации с киросауной, душем Шарко, барокамерами, холодным и горячим бассейнами. Технические возможности стадиона позволят проводить на нем матчи любых турниров.