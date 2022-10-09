В пещере Каньон обнаружили небывалое скопление краснокнижных летучих мышей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пещере Кубани обнаружили более 7 тысяч краснокнижных летучих мышей. Такое скопление млекопитающих ученые назвали по настоящему уникальным.

Исследовательские работы проводились в пещере Каньон в Апшеронском районе. Обнаружив находку, изучающие летучих мышей люди были шокированы новинкой. Обычно найденный вид предпочитает держатся поодиночке или небольшими группами.

- Европейская широкоушка – редкий вид летучих мышей. Он занесен в Красную книгу России, - сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Отличительной особенностью млекопитающего является его небольшие размеры и мелкая, темная, немного отличающаяся по сторонам шерсть. Она может быть от шоколадно-бурого до почти черного цвета.

Также в окрасе у этих летучих мышей имеется характерная мелкая рябь. Она образована белыми концами волос. Иногда встречаются серебристые и седые оттенки.

Длина тела ушана составляет всего 45—58 миллиметров. Из них от 38 до 52 миллиметров занимает длина хвоста. Вес у этих крох всего 6 – 15 граммов. А размах крыльев составляет от 26 до 31 сантиметров.

Европейская широкоушка считается очень полезным видом, потому что она уничтожает вредных насекомых.