Оборвавшийся лифт едва не разрезал мужчину пополам в Краснодаре

Подъемник вдруг поехал, не выпустив человека. Фото: скриншот видео

Житель одной из многоэтажек в краснодарском микрорайоне Гидростроителей едва не лишился головы, когда выходил из лифта. Подъемник остановился на нужном ему этаже, услужливо открыл двери. Но когда тот уже был одной ногой на площадке, резко поехал вниз.

Причем все происходило настолько быстро, что никто не успел ничего понять. Металлическая коробка была у головы парня, когда он отреагировал и быстро вернулся в лифт.

- Один из тросов оборвался и не удержал конструкцию. Она неуправляемая поехала вниз, - рассказывают жители того же ЖК.

К счастью, падать лифту было невысоко, иначе парню и всем, кто ехал в том момент в лифте, было бы уже не спастись. Все отделались легким испугом, и возможно, получили новую фобию.

Но шок вряд ли откладывается в памяти. И сам счастливчик не стал поднимать шум. А камеры видеонаблюдения происшествия зафиксировали. После просмотра кадров у вахтерши зашевелились волосы на голове.

- С лифтом надо что-то делать. Жалуются на него не в первый раз, - говорят жильцы.

Что ж, осталось дождаться реакции управляющей компании.