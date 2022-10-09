«Во всем виноват Хэмингуэй!» Учительница на Кубани заставила школьника выпить мыло, потому что он ругался матом

Мальчик вряд ли прочтет после такого Хэмингуэя. Фото: скриншот видео

Неприятности учителя русского языка и литературы из средней школы в Отрадненском районе Краснодарского края начались, когда кто-то из учеников слил в сеть видео. На нем она кормит мылом здоровенного детину. Тот, судя по кадрам, не сильно сопротивляется. Только картинно уворачивается, как будто играя на камеру.

- Давай, за маму! За папу! - приговаривает педагог, подставляя ко рту школьника дозатор с зеленой жидкостью. Благо, такие бутыльки, привет пандемии, теперь - неотъемлемый атрибут школьной жизни.

Спектакль длится несколько минут, после чего мальчик склоняется над раковиной, видимо, моя рот.

Но этого хватило, чтобы лишить учителя работы.

Видео из соцсетей не осталось без внимания школьных властей. Филолог попыталась было объясниться, сославшись на пример классика.

- Учитель русского языка и литературы услышала в коридоре нецензурную брань. Выйдя в коридор, выяснила, что ругался учащийся 8-го класса. Со слов учителя, она в присутствии других учеников рассказала ему историю о писателе Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом. Учитель в шуточной форме предложила ученику сделать то же самое, и тот согласился, - сообщили подробности конфликта в оперштабе Кубани.

Но репутация все равно была испорчена. Она написала заявление по-собственному желанию с 7 октября.