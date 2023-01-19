Единственную в стране пожарную машину-амфибию испытывают спасатели Краснодарского края

Вездеход испытывают там, где его очень не хватало несколько лет назад - в заповеднике на Утрише. Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Эту пугающе огромную машину с красивым названием «Феникс» сконструировали специально под нужды спасателей Краснодарского края. К изобретению монстра на колесах подтолкнула трагедия – ужасный пожар на территории заповедника Утриш в 2020 году. Тогда выгорела большая часть реликтовых растений, а подобраться к огню было очень непросто из-за сложного рельефа.

- Очередные испытания снегоболотохода «Феникс» прошли на территории заповедника Большой Утриш. Вездеход испытывали на территории пляжной и плавневых зон, где невозможен подъезд пожарных автомобилей, - рассказали испытатели из министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Крупный пожар в Утрише показал «тонкие места», где необходимо применение современной спецтехники повышенной проходимости.

Ландшафтные пожары в плавнях и лиманах – одна из сезонных бед степных районов Кубани. Подобраться к огню в плавнях на обычной технике невозможно. А эта машина и в огне не горит, и в воде не тонет.

- Роль гребных винтов исполняют колеса. Воду загребают лопатки на шинах. А что касается грунта трассы - то тут - его спасают шины низкого давления. Если не крутиться на месте, вездеход не повреждает мох и траву — только приминает, - говорят конструкторы «Феникса».

Благодаря этим особенностям снегоболотоход способен и валуны переехать, и максимально близко подплыть к эпицентру пожара. Кстати, собран «Феникс» полностью из отечественных комплектующих, такие же стоят и на «Лада Приора».

За испытаниями следят сотрудники краевого министерства ГО и ЧС края, экологического контроля, ученые и разработчики снегоболотохода. Все полученные данные тестов фиксируются и анализируются. Если будет необходимо, после в конструкцию внесут изменения.

Пока это единственный опытный образец в России, применяемый при пожарах в сложных условиях. Но после испытаний похожие монстртраки появятся во всех автопарках МЧС.

В ближайшие пару лет Краснодарский край планирует закупить еще не менее четырех таких автомобилей.