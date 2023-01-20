«Были слышны крики о помощи»: В Сочи ночью полыхали квартиры мансардного этажа в многоэтажке

Полыхал весь этаж дома

В Сочи в ночь на 20 января полыхал 6-этажный дом на улице Тимирязева. Огонь охватил сначала 120 квадратных метров, за час площадь возгорания увеличилась до 210 квадратных метров. По данным МЧС огнем охватило деревянный мансардный этаж здания.

- Установлено, что произошло возгорание квартиры на мансардном этаже многоквартирного жилого дома по улице Тимирязева 52/7. В 21:40 к месту вызова направлены пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №1. Огонь удалось ликвидировать в 00:56 20 января, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара эвакуировано 140 человек, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как огонь практически полностью охватил кровлю новостройки. Очевидцы в соцсетях сообщали, что были слышны крики о помощи. Передвижение пожарной техники осложняли плотно припаркованные автомобили, от которых совместно с собственниками узкие проезды расчистили полицейские.

Известно, что в настоящее время на месте сложного пожара развернули выездной опер штаб во главе с заместителем главы города Вадимом Снегиревым. Пострадавших разместят во временном жилье в Центральном районе. Людям окажут все необходимое содействие.

Утром начался разбор завалов. В настоящее время уточняется, сколько квартир уничтожил огонь.