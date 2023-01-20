Экс-тренер ФК «Краснодар» признался, чего никогда нельзя делать в общении с Сергеем Галицким

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Футбольный клуб «Краснодар» – одна из самых молодых команд премьер-лиги. Она появилась в 2008-м. За 14 лет «быки» стали топ-клубом. Они брали медали чемпионата страны, играли в финале Кубка России и Лиге чемпионов – главном клубном турнире планеты.

Первым тренером «Краснодара» был Владимир Волчек. Вместе с «быками» он дебютировал в профессиональном футболе. Они выступали во Второй лиге (третьем по силе футбольном дивизионе). Но там черно-зеленые не задержались. Спустя год они получили предложение о переходе в Первую лигу (второй по силе дивизионе). Волчек ушел, а его место занял Сергей Ташуев. Он стал третьим тренером в истории команды Сергея Галицкого. Вторым был Нурбий Хакунов. Он совмещал работу с игроками с функциями менеджера.

Вместе с Сергеем Ташуевым «быки» ворвались в премьер-лигу. Но дебютировал там уже без тренера. Он покинул команду после сезона. Официально стороны расторгли контракт по согласию сторон. Но точные причины ухода не назывались.

Но спустя восемь лет Сергей Ташуев прервал молчание. В интервью телеканалу «Матч ТВ» он признался, почему покинул «Краснодар».

- Совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого. Он дал мне карт-бланш, и я начал, помимо своей тренерской работы, лезть в управление клубом: этого убрать, того уволить. Бюджетные клубы, где я трудился до этого, выстроены иначе, в такой ситуации я ранее не находился. Хотел как лучше, но для меня вышло только хуже. После того случая прочёл несколько книг по психологии. В дальнейшем таких ошибок не совершал, хотя на пути встречались очень непростые люди, – заявил специалист.

Отметим, что сейчас Сергей Ташуев работает в «Ахмате». Он принял команду из Грозного осенью прошлого года.