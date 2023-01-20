Требуют информацию о Дане. Брат Милохина рассказал об охоте на звезду соцсетей

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Даня Милохин живет на полную катушку. Вместе с друзьями он колесит по миру. Недавно блогер жил в США, а теперь перебрался в ОАЭ. В Дубае он приобрел себе часы – Rolex с бриллиантами за два миллиона рублей.

Саму покупку блогер транслировал в соцсетях. Он даже показал, как машинка считает его наличку. За процессом следили миллионы человек. Это подписчики Дани.

Добавим, что свое состояние парень сколотил на ТикТоке. Он танцевал, записывал хиты с Басковым и Тимати и запускал челленджи. Молодежи нравилось, а парень рубил миллионы просмотров и долларов – за рекламу.

Прошлой весной парень укатил в Казахстан. Появилась информация, он получил местное гражданство. Но Даня опроверг слухи и вернулся в Москву в проект «Ледниковый период». Но ненадолго. После пары тренировок с Евгенией Медведевой он пропал.

- Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны. Он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется, – призналась чемпионка мира в интервью «7 Дней».

Позже Милохин объяснил, что он предупреждал продюсеров шоу о возможном отъезде – из-за друзей. Ребята переехали в США еще летом. А Даня остался в Москве один. Организаторы приняли условия блогера. И знали о его уходе заранее.

Так блогер оказался в США и загремел скандал. Во время трансляции парень спел гимн Украины. Не все подписчики оценили творчество Дани. А некоторые даже начали охоту на блогера. Об этом рассказал его брат – Илья.

- Публикую это с одобрения мамы, – с дрожью в голосе говорит парень. – Какие-то определенные паблики, люди пишут маме и требуют информацию о Дане. Она уже не первый раз жалуется мне. Мама устала. Причем звонят не только ей, но и родственникам, соседям. Я надеюсь на вашу поддержку.

Ранее отец Дани заявил, что его сын совершил ошибку. Он добавил, что блогер понял, что совершил ошибку. И даже планирует вернуться в Россию.