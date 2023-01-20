Кота за 11 миллионов рублей продают в Краснодаре

Фото с сервиса Авито

Необычный лот появился на сервисе объявлений. Это кошка за 11 миллионов рублей. По словам владельца, за эти деньги он расстанется с животным шотландской породы.

Правда, никаких сертификатов у женщины нет. Но она утверждает, что кот покладистый. А главное – умеет добывать еду. То есть неприхотлив.

- Он сэкономит ваши деньги. Достаточно одного вложения – сейчас, – пишет владелица.

По словам женщины, питается животное колбасками. И ищет их самостоятельно. Главное – дать ему свободу.

Элитных котов – стоимость от миллиона рублей – в Краснодаре минимум пять. Один из них – Серега.

- Умный, веселый и трудолюбивый, – подчеркивает владелец.

Неизвестно, умеет ли животное самостоятельно добывать еду. Но владелец отмечает, что переживать за кормежку кота не придется. Покупателю надо будет только ухаживать за животным.

- Он обожает бренды. Но может носить и старые тряпки, – уточняет владелец. И добавляет, что животное очень редкой породы. Такой, что ее не знает никто, даже он.

Еще за миллион рублей готов сменить хозяина Борис. Это американский керл. По словам владелицы, на Кубани таких больше нет. А в России всего десять штук.

- Он в отличном состоянии, – добавляет женщина.

По ее словам, поведением животное напоминает тигра. Отличается только размер и клыки. Ну и стоимость – всего миллион рублей.

Правда, связаться с продавцами нельзя. Они скрыли номера телефонов. А на вопросы в сервисе просто не отвечают. Видимо, заоблачными суммами на обычных котов они пытаются привлечь к себе внимание.