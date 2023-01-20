Расправился, после чего поджег дом. Мужчина убил мачеху, чтобы отомстить за смерть отца

На данный момент мужчина задержан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась в небольшой станице Воронежской Усть-Лабинского района. Там в одном из переулков вспыхнул частный дом. Когда же пожар потушили, в выгоревшей комнате обнаружили погибшую женщину. Это была 72-летняя хозяйка. Спасатели тут же сообщили о случившемся правоохранителям.

На место ЧП приехали эксперты, правда, называть пожар причиной смерти не торопились. По предварительной информации, умерла пенсионерка незадолго до того, как загорелся дом. Обстоятельства ее гибели уточняются. В убийстве заподозрили ее 42-летнего пасынка - Геннадия А. Его, по некоторым данным, видели около дома мачехи. Сразу после того, как он ушел, жилье женщины объял огонь.

По одной из версий, которая сейчас проверяется, мужчина мог расправиться с мачехой из мести.

- Он часто выпивал, были скандалы дома. Не сказать, что ладили, особенно после смерти отца, - рассказала kp.ru знакомая семьи. - Он почему-то винил мачеху в его смерти, хотя, честно говоря, больше отец переживал из-за сына, он ведь судим был за наркотики. Не раз сидел в обезьяннике по административке. Вот, видимо, сердце у отца и не выдержало.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

После ЧП мужчину объявили в розыск. По данным полиции Кубани, сейчас он уже задержан.

- Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району задержано лицо подозреваемое в совершении преступления, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Он доставлен в территориальный орган для дальнейшего разбирательства.

Материалы будут переданы по подследственности в надлежащие органы.