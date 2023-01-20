Вырезали из ТВ. ФК «Сочи» необычно представил игрока

Фото пресс-службы ФК Сочи

Кристиан Нобоа – лучший игрок чемпионата России прошлого сезона. Тогда «Сочи» впервые в истории взял серебро премьер-лиги, а за эквадорцев охотили топ-клубы. Его звал ЦСКА.

По слухам, полузащитник даже согласовал контракт. Но «барсы» не отпустили лидера. А он выдал лучший старт сезона в карьере. И устроил перепалку с руководством в СМИ.

Результатов она не дала. Нобоа остался, а «Сочи» выдал провальный старт сезона. Он обосновался во второй половине таблицы РПЛ и лишился тренера. Вадима Гаранина сменил Курбан Бердыев. А Нобоа передумал уходить.

Кристиан продлил контракт с южанами по системе 1+1. То есть он проведет в Сочи как минимум год. Но при желании стороны продлят соглашения еще на сезон. То есть до зимы 2025 года.

По данным телеграм-канала «Инсайды Карпа», зимой за Нобоа охотились московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Эквадорцу даже звонил главный тренер чемпионов России – Сергей Семак. Но Кристиан остался в Сочи – из-за тренера. Его убедил Курбан Бердыев, который строит на юге новый топ-клуб.

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Нобоа забил десять мячей и отдал одну передачу. Он даже вклинился в гонку снайперов премьер-лиги. Пиар-службы «Сочи» креативно подошла к новости о продлении контракта.

На кадрах, которые стали хитом соцсетей, автор останавливает видео с голом Кристиана. Он буквально вырезает Нобоа из экрана и вставляет в соглашении о новом контракте.