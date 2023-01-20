«Он чувствовал свою смерть». Приемная мать убитого током 18-летнего актера взбудоражила откровением

Юлианна Медведева вместе с приемным сыном Арсеном.

Трагическа смерть 18-летнего актера Арсена Суховского поразила всех, кто его знал. Амбициозный парень мечтал об известности - хотел покорить театральный олимп и сниматься в большом кино. Но его жизнь оборвалась...

Актер погиб от удара током. Его нашли на улице спустя несколько дней после случившегося. По предварительной информации, он погиб от трансформаторной будки на одной из строек Москвы. Тело Арсена нашел сменщик, когда приехал на объект.

Сам парень раньше жил в Краснодаре, но потом перебрался в Москву. Он жил в приемной семье. Его приемная мать Юлианна Медведева с трудом переживает потерю. Она призналась, что Арсен мог чувствовать свою гибель.

- Сенька - наш приемный ребенок. Его воспитывала с четырех лет... В 10 лет он попал в ДТП, был на грани смерти, был парализован, год не ходил и был обездвижен. Но ровно через год Бог сделал для него чудо - он встал и пошел, - откровенно поделилась тяжелыми воспоминаниями Юлианна Медведева. - Я всегда говорила ему - "Бог сохранил жизнь не просто так, используй ее во славу"... Не могу поверить, что он больше не позвонит, не обнимет так крепко, как он это делал, не споет. Единственное, что утешает, - он, возможно, чувствовал свою смерть. По телефону накануне гибели он признался мне, что молится и стал ближе к Богу.

В обстоятельствах смерти актера сейчас разбираются следователи. Они назначили экспертиза, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, Арсен Суховский успел сняться в двух проектах - сначала был мини-сериал «Ладога», затем получил одну из главных ролей в фильме «Недетский дом», став партнером Ивана Охлобыстина и Ирины Розановой.

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