Крест утонул в цветах. Как выглядит могила 18-летнего актера, убитого током на улице

Тело Арсена Суховского обнаружили лишь спустя два дня.

В Краснодаре похоронили 18-летнего актера Арсена Суховского, убитого током на улице в Москве. Напомним, трагедия произошла 12 января 2023 года. Именно в этот день парень находился на одной из строек столицы. Его тело обнаружил сменщик лишь спустя два дня после произошедшего. Парня нашли рядом с трансформаторной будкой. Сейчас следователи выясняют, что именно произошло в тот роковой день. А тем временем с актером простились родные и близкие.

Тело Арсена Суховского привезли в Краснодар, где он родился и вырос. Именно в этом городе у актера остались друзья и семья. Прощание организовали для всех желающих на улице.

У открытого гроба собрались десятки людей - это все, кто знал парня. И каждый запомнил его только с хорошей стороны, как очень открытого, отзывчивого и целеустремленного человека.

Желающих проститься с актером было много. Фото: Юлианна Медведева.

- Пережили непростой день, какое же количество человек пришло проститься с Арсенчиком. Пели наши друзья. Еще летом играли с ним в футбол, - рассказала приемная мама погибшего актера Юлианна Медведева.

Семья с трудом переживает потерю Арсена. Фото: Юлианна Медведева.

После этого Арсена проводили в последний путь. Похоронили его на местном кладбище - в новой части погоста. Сюда приехали все родственники и друзья. Каждый из них положил у креста цветы. Букетов и венков оказалось так много, что крест почти утонул в них.

Похоронили парня на краснодарском кладбище. Фото: Юлианна Медведева.

В фильмографии начинающего актера были работы в двух довольно известных проектах. В 2013-м, еще совсем ребенком, он сыграл небольшую роль в мини-сериале «Ладога», а в 2021 году он сыграл одну из главных ролей в картине «Недетский дом» - его партнерами стали звездные Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.

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