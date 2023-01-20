«Отказалась делать кесарево больной рукой»: Родители из Краснодара винят врача в смерти новорожденного

Решение о направлении дела в суд примут в течение 10 дней

Прокуратура изучает уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине в Абинском районе.

- По версии следствия, 10 марта 2021 года дежурный врач, акушер-гинеколог и исполняющий обязанности заведующего акушерско-физиологического отделения установили неверный диагноз потерпевшей и выбрали неверную тактику ведения родов, не предприняв мер к экстренному выполнению кесарева сечения. В результате небрежных действий врачей у потерпевшей родился доношенный мертвый плод без видимых пороков развития, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности роженице поступило в прокуратуру 16 января 2023 года. По результатам изучения надзорное ведомство примет решение о возможности его направления в суд в течение 10 суток.

Адвокат семьи сообщил «Комсомольской правде» - Кубань», что врач в свое оправдание на суде говорила о «застарелом переломе руки, который не позволил провести операцию».

- По абсолютным показанием врачи должны были сделать кесарево - плод в утробе начал испытывать кислородное голодание. Но тактику родов менять не стали. Врач отказалась делать кесарево больной рукой, - пояснил адвокат семьи Сергей Броницкий.

Владимир и Юлия ждали первенца, на свет должен был появиться мальчик. Теперь они судятся с медиками и требуют 25 млн рублей морального ущерба.