Его судили четыре раза. Что известно о мужчине, который после смерти отца убил мачеху и поджег ее дом

Соседи уверяют - сын часто трепал нервы пожилому отцу и мачехе.

В обстоятельствах трагедии, которая произошла в станице Воронежской Усть-Лабинского района, разбираются следователи. Напомним, 19 января загорелся частный дом, в котором погибла 72-летняя хозяйка. Женщину нашли в одной из комнат после того, как пожар был потушен. Однако то, что огонь вспыхнул по неосторожности, решили проверить. У правоохранителей появилась версия, что это мог быть поджог. В этом заподозрили 42-летнего Геннадия А., которого видели в доме перед пожаром. kp.ru узнала, что известно о мужчине.

Соседи уверяют - семья порядочная, но сын часто трепал нервы пожилым отцу и мачехе.

- Его постоянно видели с бутылкой в руках, особенно пристрастился к спиртному он, когда получил судимость, - рассказала знакомая семьи.

Как стало известно «КП» - Кубань», в 2019 году Геннадия осудили по ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере". Мужчина нарвал дурман-траву и законсервировал ее в банке у себя дома.

- В судебном заседании вину в предъявленном обвинении он признал полностью, в содеянном раскаялся, однако от дачи показаний отказался, - говорится в решении суда. - Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов.

Сейчас мужчина дает показания.

А до этого его дважды арестовывали за хулиганство - буянил мужчина, находясь подшофе.

- Перебивался он случайными заработками. Отец очень хотел, чтобы что-то путное из него выросло, но сын только разочаровывал. Буквально в ноябре 2022 года он снова заработал административку за непристойное поведение в общественном месте, - говорит соседка. - А где-то через месяц не стало его отца. Почти сразу он стал винить мачеху в смерти. Хотя, конечно, она ни при чем, пара жила душа в душу, никаких ссор между ними не было.

Сейчас в отношении Геннадия возбуждено уголовное дело об убийстве мачехи.

- По данным следствия, в ночь на 19 января 2023 года подозреваемый пришел домой к мачехе, которая проживала по переулку Садовому в станице Воронежской, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Со слов подозреваемого, между ним и мачехой произошел конфликт.

Во время ссоры мужчина не сдержался и напал на женщину, он начал ее душить. Когда же осознал, что натворил, поспешил скрыть следы преступления.

- Он поджег дом, после чего ушел, - уточняют в СУ СК по региону. - Соседи погибшей, увидев пожар, вызвали спасателей. После локализации возгорания в доме обнаружили тело потерпевшей.

Сейчас подозреваемый задержан и допрашивается следователем.

- По уголовному делу также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, - добавляют в Следкоме Кубани.

Кроме того, известно, что подозреваемого отправят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

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