Водитель KIA погиб.

В Сочи 20 января произошла жуткая авария. На федеральной трассе в Адлерском районе столкнулись девять машин. Как сообщают очевидцы, в Адлере 20 января 2023 года рядом с ТЦ «Апельсин» произошло массовое ДТП из 9 автомобилей.

Очевидцы ДТП вызвали спецслужбы. Сотрудники госавтоинспекции и скорой помощи оперативно прибыли на место аварии.

Массовое ДТП в Адлере 20 января 2023: причины аварии, фото, видео с места

Машины превратились в груду металла. По трассе раскиданы обломки автомобилей. У некоторых машин отсутствует половина кузова. Из-за мощного удара автомобили разлетелись в разные стороны на трассе. Некоторые машины наехали друг на друга. Двери иномарок от удара зашли внутрь салона, а пассажирские сидения сжались.

Из-за массовой аварии образовалась огромная пробка. Девять машин парализовали федеральную магистраль. Дорожники приняли решение перекрыть трассу. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать маршрут.

- С 15:10 на участке км 202+400 – км 203 автомобильной дороги А-147 закрыто движение автотранспорта. Причина: столкновение нескольких автомобилей, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”.

Организован объезд. Проехать можно по транспортной развязке на км 202+400 – автомобильная дорога А-147.

По предварительным данным, водитель KIA погиб. Три человека пострадали, их госпитализировали в больницу. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС.

Обстоятельства выясняются.