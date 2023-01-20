Жительница Усть-Лабинского района нашла на огороде корону от погона офицера царской армии

Такими пуговицами украшали мундиры царские офицеры. Фото: sn-news.ru

Жительница станицы Некрасовской Усть-Лабинского района Светлана Кустова во время прополки клубники на своем огороде нашла необычный камушек – блестящий и своеобразной формы. Но смахнув с находки грязь, 69-летняя женщина обомлела – на ладони лежал явно не простой булыжник.

Когда Светлана Ивановна помыла «камушек» тщательней, все сомнения отпали - вещь старинная, предположительно начала прошлого века. Такие медные короны нашивали на мундиры офицеры царской армии и назывались они «Орел в сиянии».

– Место у нас историческое – бывшая усадьба священника Георгия Руткевича, который и построил этот дом. Зять у него был военный. Скорее всего, это его вещь, – рассказала Светлана Кустова журналистам «Сельской нови».

Находки Светлана Кустова считает оберегами дома. Фото: sn-news.ru

Кстати, это не единственная находка семьи. Самый первый артефакт нашли еще в 1997 году. Серебряная монетка начала 1800-х годов пополнила коллекцию друга-нумизмата. Потом было еще много царских денег – копейки 1843 года, 1933-го. А уж сколько во время полевых работ на огороде было откопано подков и различных кованых элементов! Таким «кладам» в семье даже удивляться перестали.

– Находить старинные предметы всегда интересно. Сразу возникают вопросы: «Что это? Откуда? Кому могло принадлежать? Почему эта вещь оказалась в земле?» Начинаю искать информацию в интернете, расспрашиваю у людей, являющихся знатоками в той или иной сфере, – делится станичница.

Да и станичный дом семьи Кустовых словно с черно-белой исторической хроники. Был построен в начале 20-го века. Хоромы были добрыми, рассказывает хозяйка, с большой солнечной верандой. Только жизнь первых владельцев не сложилась счастливо. Священника Свято-Никольского храма Георгия Руткевича расстреляли большевики.

Дом, в котором живет семья, был построен в начала 20 века. Фото: sn-news.ru

– После расстрела батюшки в нем в разное время находились сельский совет, участок милиции, библиотека, медпункт, школа, интернат, помещения для выращивания шелковичных червей. В 1977 году маме – учителю математики – здесь дали квартиру. К тому моменту здание сильно обветшало, и пришлось потрудиться, чтобы восстановить его, - Светлана Ивановна говорит, что дореволюционный дом даже в аварийном состоянии удивлял своей прочностью.

В нем до сих пор сохранился еще самый первый деревянный пол. Деревянные окна на пластиковые заменили только несколько лет назад. В некоторых комнатах еще стоят старые высокие двери. Не дом, а учебник истории. Поэтому и «приветы из прошлого» Светлана Кустова бережно хранит в коробочке. Считает, что это обереги ее дома.